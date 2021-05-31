Певица Волкова проиграла на праймериз «Единой России» в Ивановской области

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Бывшая участница популярной музыкальной группы "Тату" Юлия Волкова уступила своим соперникам на предварительном голосовании партии "Единая Россия".

Секретарь регионального отделения "Единой России" по Ивановской области Сергей Низов сообщил, что певица не смогла заручиться достаточным количеством сторонников.

"По предварительным данным онлайн-голосования, Волкова не прошла. Она достаточно серьезно отстает", — сказал он.

Стоит отметить, что в регионе действовала смешанная система предварительного голосования. Избиратели могли отдать свой голос за выбранного кандидата не только онлайн, но и очно.