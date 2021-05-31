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Перечислены преимущества строительства транспортно-пересадочных узлов в Петербурге

Экономика
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Перечислены преимущества строительства транспортно-пересадочных узлов в Петербурге
Народные новости  / Руслан Тимербаев

Культурную столицу планируют обновить по части транспортной инфраструктуры, чтобы облегчить жизнь горожан.

Новую инициативу представят во время международного экономического форума в Петербурге. Согласно задумке, в Северной столице установят транспортно-пересадочные узлы нового поколения. Об этом пишет "Журналистская правда".

Проект включает в себя строительство 61 узла, призванных отделить друг от друга два потока: пассажирский и транспортный. Размер инвестирования — 186 млрд рублей.

Политолог Наум Телешевский считает, что в долгосрочной перспективе комплекс мероприятий станет полезен для города. Он подчеркивает, что необходимость в узлах наблюдается уже в течение долгого времени, так как число транспортных средств все время растет. Кандидат психологических наук акцентирует внимание на том, что изменения не получится совершить одномоментно, так как Санкт-Петербург требует аккуратного и талантливого обращения.

При этом эксперт предупредил, что жителям города важно будет подождать и не обращать внимание на некоторые трудности, которые могут возникнуть в связи с большой стройкой.

#петербург #Телешевский #транспортная система
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