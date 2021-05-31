Депутат Сергей Боярский вошел в тройку лидеров праймериз ЕР в Петербурге

Пресс-служба Сергея Боярского /

Депутат Госдумы РФ Сергей Боярский по итогам подсчета голосов занял второе место в предварительном голосовании "Единой России".

Победу в праймериз одержал председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, набрав 159,8 тыс. голосов. Вторую и третью строчку заняли депутаты Госдумы Сергей Боярский и Юрий Петров соответственно.

Предварительное голосование проходило с 24 по 30 мая. Исключительно в онлайн-формате праймериз состоялись в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах была предусмотрена смешанная форма голосования. Очный формат прошел 30 мая.

Ранее специалисты Роскомнадзора заблокировали интернет-ресурс, который был создан в качестве поддельной площадки праймериз "Единой России" и тормозил процесс голосования, передает сайт 360tv.ru.