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Депутат Сергей Боярский вошел в тройку лидеров праймериз ЕР в Петербурге

Политика
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Депутат Сергей Боярский вошел в тройку лидеров праймериз ЕР в Петербурге
Пресс-служба Сергея Боярского  / 

Депутат Госдумы РФ Сергей Боярский по итогам подсчета голосов занял второе место в предварительном голосовании "Единой России".

Победу в праймериз одержал председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, набрав 159,8 тыс. голосов. Вторую и третью строчку заняли депутаты Госдумы Сергей Боярский и Юрий Петров соответственно.

Предварительное голосование проходило с 24 по 30 мая. Исключительно в онлайн-формате праймериз состоялись в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах была предусмотрена смешанная форма голосования. Очный формат прошел 30 мая.

Ранее специалисты Роскомнадзора заблокировали интернет-ресурс, который был создан в качестве поддельной площадки праймериз "Единой России" и тормозил процесс голосования, передает сайт 360tv.ru.

#праймериз #единая россия #боярский
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