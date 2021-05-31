Врачи объяснили, почему курильщики тяжелее переносят COVID-19

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Курящие люди тяжелее переносят COVID-19 и подвергают себя дополнительному риску, считают эксперты Роспотребнадзора.

Всемирный день отказа от табака отмечается 31 мая. Согласно статистике, курящие пациенты переносят коронавирусную инфекцию в более тяжелой форме.

По словам директора лор-клиники Владимира Зайцева, сильнее всего во время заболевания страдает бронхолегочная система.

"Курильщик со стажем, который курит годами, десятилетиями изматывает бронхолегочную систему. Табачные смолы воспаляют слизистую трахеи и легких, забивают альвеолы, что приводит к осложнениям", — объяснил он корреспондентам Nation News.

Если человек не может полностью отказаться от курения, ему следует попробовать хотя бы сократить потребление табака и больше гулять в парках и дышать свежим воздухом. Также врач посоветовал обратить внимание на кислородные коктейли, которые можно готовить дома.