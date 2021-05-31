Бутина рассказала, как консулы обеспечили ее вторым одеялом в американской тюрьме

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Журналистка Мария Бутина объяснила роль консулов в помощи россиянам за рубежом. Она вспомнила собственный опыт пребывания в американской тюрьме.

Мария Бутина выступила на пресс-конференции Медиагруппы "Патриот". У правозащитницы поинтересовались, есть ли толк от действий консулов и как она оценивает качество их работы. Журналист привела в пример собственное заточение в тюрьме в США. По словам Бутиной, консулы не могут оплатить адвоката, однако помогают решить медицинские и гуманитарные вопросы.

"Они очень помогали. Они там дополнительное одеяло для меня выбили, 15 градусов — второе одеяло было, все для меня. Важно — они доводят информацию до общественности, по сути дела заключенного больше не видит никто", — подчеркнула правозащитница.

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На плечах консулов может лежать различная нагрузка, объяснила журналистка. Они решают семейные вопросы, проблемы, связанные с документами. Бутина вспомнила, как российские должностные лица оперативно навестили ее в американской тюрьме, помогли на всех этапах пребывания в США.

Ранее стало известно о победе правозащитнице на праймериз партии "Единая Россия" в Кировской области. Журналистка поблагодарила граждан за поддержку и пообещала направить все силы на службу региону, передает RT.