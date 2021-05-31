Захарова иронично отреагировала на посадку самолета Ryanair в Германии

Пресс-служба департамента информации и печати МИД России /

Экстренная посадка авиалайнера компании Ryanair в Берлине не вызвала такой бурной реакции западных стран, как такая же ситуация с самолетом в Минске.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, странно, что посадка самолета была вчера, а новость появилась сегодня. Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в соцсети Facebook.

"О происшествии стало известно только из пресс-релиза компании, а не из динамиков НАТО? Ни одного политического заявления или комментария? Никто не требует международного расследования? Может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолета той же компании после аналогичного инцидента в Минске? Вы не понимаете, #ЭтоДругое", — сказала Захарова.

Авиалайнер совершил экстренную посадку в Берлине на фоне сообщения об угрозе взрыва на борту. Однако в результате там не обнаружили подозрительных предметов. После вынужденной задержки 160 пассажиров долетели из Дублина до Кракова с помощью запасного самолета, говорится на сайте 360tv.ru.