Россия за день. Главное: Волгоград меняет время, в Заволжье примерили страшный туалет

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Приморский край. Следователи нагрянули с обыском в дом к бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку, которого на минувшей неделе отправили в отставку. Известно, что экс-глава города проходит свидетелем по делу о взяточничестве должностного лица муниципального похоронного предприятия Владивостока «Некрополь».

Республика Бурятия. Власти Бурятии сообщили о росте числа больных коронавирусом и предупредили о наступлении третьей волны пандемии. В связи с этим в регионе усилили меры безопасности: запретили проводить диспансеризацию и пускать зрителей на спортивные мероприятия, отмечать в ресторанах праздники, в том числе свадьбы.

Республика Татарстан. Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в Instagram о намерении открыть свой зал в Казани. О сроках реализации задумки спортсмен умолчал, но зато пообещал подписчикам еще не раз вернуться с турнирами в Татарстан.

Мурманская область. Экс-губернатор Мурманской области Марина Ковтун, покинувшая пост в 2019 году, стала преподавателем. Она читает студентам Московского политехнического института лекции по политологии и этике делового общения.

Ростовская область. Власти Ростовской области договариваются с потенциальными инвесторами о строительстве двух новых рынков взамен заблокированных правоохранителями в Аксайском районе. В правительстве уже одобрили проекты зданий и подготовили список участков, где можно их возвести.

Забайкальский край. Читинские следователи возбудили уголовное дело в отношении гендиректора Забайкальской топливно-энергетической компании Константина Фокина. Ранее, в феврале, рабочие пожаловались в правительство на действия руководства, в том числе задержку зарплаты.

Камчатский край. В Петропавловске-Камчатском впервые в истории города будет проведена полная диагностика всех дорог. В дальнейшем собранная информация будет занесена на электронную карту, а каждый участок получит свой паспорт.

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Чеченская республика. Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился кадрами испытаний, которые чеченские росгвардейцы прошли в Ставрополье, чтобы получить краповый берет. Он отметил, что гордиться своими бойцами.

Республика Коми. Министр природных ресурсов Коми Алексей Кузнецов чуть не остался без колес из-за нарушения ПДД. Глава ведомства, несмотря на запрет, припарковал у здания минпрома свой «Ниссан», но в последний момент успел снять его с эвакуатора.

Нижегородская область. Три школы в городе Заволжье Нижегородской области поучаствовали в конкурсе на худшие туалеты в России. Победителями не стали, но зато получили от спонсора годовой запас чистящих средств.

Республика Крым. Крыша аэропорта в Симферополе, открытого для путешественников всего 3 года назад, дала течь. После дождя вода стала заливать верхний этаж терминала. Сейчас специалисты выясняют, чья это вина: корейских проектировщиков или строителей.

Краснодарский край. Власти Сочи до 30 сентября решили снизить стоимость проезда в общественном транспорте для держателей карт с платежной системой «Мир». Цена поездки на любом маршруте для них будет дешевле на 6 рублей.

Амурская область. Сегодня в селе Новинка Благовещенского района в возрасте 85 лет скончался первый губернатор области Альберт Кривченко. Он возглавил Приамурье после распада СССР и пробыл на посту до 1993 года.

Республика Саха. В двух районах Якутии обнаружили фрагменты ракеты-носителя «Союз-2», который стартовал в пятницу, 28 мая, с космодрома «Восточный». Радиационный фон в местах падения не превышает допустимых значений, поиск частей космического корабля продолжается.

Волгоградская область. Активисты в Волгоградской области решили продлить сбор подписей за проведение референдума по смене часового пояса до 2 июня. По их словам, из 40,2 тысячи необходимых «за», набрано уже более 36 тысяч (90%).