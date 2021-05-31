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Президент РФ выразил уверенность в востребованности машин Aurus на мировом рынке

Экономика
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Президент РФ выразил уверенность в востребованности машин Aurus на мировом рынке
aviasalon.com  / ОАО «Авиасалон»

Президент России Владимир Путин поделился своим мнением о роли бренда Aurus на международной арене.

Российский лидер Владимир Путин считает, что премиальные авто Aurus продемонстрируют высокий класс, что однозначно скажется на общемировом интересе к автопрому России. Об этом пишет ТАСС.

Сейчас в Татарстане прошла церемония открытия, посвященная началу серийного выпуска автомобилей в республике. Одним из участников мероприятия стал Владимир Путин.

Стоимость автомобиля начинается от 18 млн рублей. Первая партия сможет похвастаться широким ассортиментом опций, поэтому ценник на данные экземпляры составит 22 млн рублей. Aurus намереваются экспортировать за рубеж, основными странами-импортерами могут стать ближневосточные государства, а в дальнейшем к ним могут присоединиться Китай и западноевропейские страны.

#путин #татарстан #aurus #Senat
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