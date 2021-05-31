Опальный экс-мэр Владивостока рискует стать подозреваемым в «кладбищенском» деле

vlc.ru / Официальный сайт Администрации Владивостока

Дома у экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка прошли обыски. По данным «Интерфакса», он является свидетелем в деле о махинациях на городских кладбищах. Пока опальный мэр, поруганный ранее начальством и фактически уволенный со своего поста 18 мая, чудом оказался только в статусе подозреваемого, а не хуже.

По предварительной информации, бывший градоначальник отдувается по делу о превышении должностных полномочий и нецелевом расходовании бюджетных средств на городских кладбищах. Официально подробности расследования пока не разглашаются, но «Политика Сегодня» кое-что узнала об отношениях экс-мэра с муниципальным бюджетным учреждением «Некрополь» — предполагается, что обыски связаны с уголовным делом о взятке, заведенном в отношении сотрудника данного похоронного предприятия.

История одного мэра

Имя Гуменюка прогремело в федеральных СМИ весной, после череды публичных выволочек от губернатора Приморского края Олега Кожемяко и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. И если Кожемяко намекал на плохую работу городской администрации довольно мягко, то Трутнев эмоций уже не скрывал: очень возмущался, что бюджетные средства, выделенные на обустройство Владивостока и ликвидацию последствий ЧС, при Гуменюке ушли куда-то не туда.

«Мы иногда проявляем высокую человечность, оставляем на должностях не очень эффективных руководителей. А потом эта человечность проявляется бесчеловечностью по отношению к людям, которые вокруг живут», — красноречиво выразился полпред 19 мая.

Не зря в народе ходит прозвище «Олег Бордюрович», данное экс-мэру владивостокцами. В 2019 году город получил два миллиарда рублей на восстановление дорог, но вместо этого началось масштабное перекладывание бордюров. По словам Гуменюка, класть дорогу просто некому — нет нормальных подрядчиков, соответственно, нет нормальных дорог. Также, по мнению Кожемяко, мэр не торопился разбираться с последствиями ледяного шторма, из-за которого пострадали деревья и городская инфраструктура.

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

Предсказуемо главой Владивостока Гуменюк пробыл относительно недолго — с 5 апреля 2019 по 18 мая 2021-го. За это время Кожемяко ругал его за плохое состояние дорог, затягивание сроков по благоустройству и строительству важных городских объектов, в том числе стадиона «Авангард» — тот и вовсе превратился в долгострой. По некоторым из объектов, запланированных несколько лет назад, к концу марта нынешнего года даже не была готова проектно-сметная документация. И это за два года работы мэра.

«Мне сложно сказать, чем тогда занимается городская администрация, если такие проекты не считает важными, не говоря уже о непостроенных детских садах, школах, неподобранных участков под поликлиники. А деньги на это мы выбивали с трудом», — отмечал в марте Кожемяко неудовлетворительную работу подчиненного.

Реакция самого Гуменюка на отставку со шлейфом увольнения (по словам экс-мэра, решение сообща приняли Трутнев и Кожемяко) только добавило загадочности в ситуацию. Мол, за время его работы во Владивостоке «было сделано немало», а отставка вызвана играми в «большой политике».

«Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы», — оправдался Гуменюк в Instagram.

И если причины отставки более-менее прозрачны, то обыски у чиновника продиктованы «большими процессами» в переделе местного похоронного бизнеса. Им, как выяснилось, целиком и полностью владеет одна организация, выгораживаемая мэрией.

Невские Новости /

«Кладбищенское» дело

Неспроста обыски у бывшего мэра начались через три месяца после задержания в феврале двух местных чиновников — заведующего кладбищами МБУ «Некрополь» и заведующего крематорием Морского кладбища во Владивостоке. Все из-за получения ими взятки в несколько миллионов рублей, утверждал источник РИА Новости.

Впрочем, «несколько миллионов» для МБУ «Некрополь» — сущие копейки. За неделю перед этим задержали бывшего руководителя этой организации Игоря Бабынина и обвинили в получении солидных взяток, коммерческом подкупе и растрате в особо крупном размере.

По версии следствия, с марта 2005 года по сентябрь 2017-го Бабынин получил от двух компаний акции и деньги за возможность беспрепятственно оформлять заказы на захоронение, погребение и кремацию на городских кладбищах. При этом другим организациям возможность заниматься похоронным бизнесом Бабынин ограничил. Всего он получил взяток на общую сумму более 326 миллионов рублей, полагают следователи.

Задолго перед этим, в июле 2019-го, «Некрополем» заинтересовалась антимонопольная служба, посчитав, что учреждение нужно лишить полномочий по распоряжению похоронными услугами. Согласно муниципальному правовому акту, «Некрополь» — организация в области похоронного дела. Антимонопольщики отмечали, что это сильно ограничивает конкуренцию в «кладбищенской» области, но полномочия у «Некрополя» отбирать не спешили — отмечали, что хоронить трупы бездомных и «вывозить их с приютов, больниц, подвалов» ни одна частная организация не будет. А муниципальная — пожалуйста.

Однако в начале февраля текущего года, незадолго до задержания Бабынина, кассационный суд подтвердил, что «Некрополь» нарушил антимонопольный закон. И вот тут в деле появляется городской глава.

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Фатальный отказ для ФАС

Летом 2019 года ФАС вынесла администрации города (на тот момент возглавляемой Гуменюком) предписание об устранении «монополистских» нарушений в «Некрополе». Но мэрия встала «в позу» и требования ведомства не выполнила: мол, МБУ работал по закону, а запрет на ведение деятельности муниципальной ритуальной конторы будет и сам незаконным. В администрации опасались, что после исполнения предписаний ФАС город не сможет оказывать ритуальные услуги через «Некрополь».

После этого, в январе 2020-го, ФАС снова обязала город ограничить права муниципального «Некрополя»: требовали, чтобы предприятие с «эксклюзивными полномочиями» не принимало заявки на захоронение, не выдавало разрешения и не предоставляла участки для захоронения. Якобы это все должен делать муниципалитет, а не похоронная контора. И вновь администрация Владивостока, возглавляемая Гуменюком, с претензиями ведомства не согласилась и обратилась в суд ради «Некрополя».

vlc.ru / Официальный сайт Администрации Владивостока

И на первом заседании, и во время апелляции судьи поддержали ФАС. Более того, «Некрополь» оштрафовали на 500 тысяч рублей. Кассационный суд в начале февраля нынешнего года тоже не принял сторону городской администрации и «Некрополя», оставив в силе требования антимонопольщиков, озабоченных неограниченными возможностями муниципального предприятия на местных кладбищах.

Таким образом, обыски у Гуменюка могут быть следствием явно предвзятой позиции городской администрации и лично экс-мэра по «монополии» муниципального предприятия в похоронной сфере, вопреки неоднократным требованиям Федеральной антимонопольной службы. В таком случае превращение опального мэра из свидетеля в подозреваемого в будущем совсем не исключено.