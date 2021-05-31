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Лавров надеется, что Запад заставит Киев полностью выполнять Минские соглашения

Политика
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Лавров надеется, что Запад заставит Киев полностью выполнять Минские соглашения
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с выполнением Украиной минских договоренностей.

По словам Лаврова, Россия рассчитывает на то, что Запад услышал призывы Москвы о необходимости добиться от Украины полного выполнения минских договоренностей. Об этом министр сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой.

"Рассчитываю, что этот сигнал был услышан и что мы сможем увидеть результаты в ближайшее время", — сказал он.

Ранее постпред Украины в контактной группе Леонид Кравчук заявил о необходимости найти новую площадку для переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, вместо Минска. Это связано с теми событиями, которые сейчас происходят в Белоруссии.

#украина #лавров #запад #соглашения
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