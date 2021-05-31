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Депутат Госдумы Федоров объяснил необходимость создания ТПУ в Петербурге

Общество
  /   Обновлено: 31 мая 2021 14:35 85

Депутат Госдумы Федоров объяснил необходимость создания ТПУ в Петербурге
eafedorov.ru  / ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ

Строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) нового поколения планируют в Санкт-Петербурге. Необходимость реализации проекта объяснил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Проект строительства ТПУ в Северной столице будет представлен в ходе Петербургского экономического форума. Депутат Госдумы Евгений Федоров убежден, что его реализация имеет важнейшее значение для города и станет важным этапом в развитии мегаполиса.

Парламентарий отметил, что благодаря появлению ТПУ у петербуржцев выработаются так называемые "транспортные привычки", а время пересадки с одного транспорта на другой заметно сократится.

"Они начнут больше использовать удобное и открытое городское пространство и городской транспорт, как в Москве. Если все близко расположено, чисто и комфортно, то какой смысл идти к машине? Искать место для парковки, стоять в пробках, прогревать зимой? Это станет глупым занятием", — подчеркнул депутат Госдумы в беседе с NewInform.

Федоров полагает, что проекты создания ТПУ должны быть реализованы и в других мегаполисах России. Это позволит городам-миллионникам выйти на новый этап развития, заключил депутат Госдумы. В качестве локаций для новых ТПУ в Петербурге рассматриваются восемь станций метро.

#петербург #транспорт #федоров #тпу
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