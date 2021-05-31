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Омбудсмен Кузнецова предложила установить пожизненный надзор за педофилами

Общество
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Омбудсмен Кузнецова предложила установить пожизненный надзор за педофилами
Федеральное агентство новостей  / Александр Окунев

Пожизненный надзор за педофилами должен быть введен в РФ. Таким мнением поделилась детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Осужденных за педофилию людей нельзя упускать из виду, за ними необходимо вести административный надзор, а в их паспортах должны стоять специальные штампы. Ввести такие изменения в законодательство РФ Кузнецова предложила в докладе о своей деятельности в 2020 году.

Федеральное Собрание РФ должно поспособствовать принятию законов, регулирующих методы борьбы с гражданами, которые осуществляют преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, подчеркнула омбудсмен.

#закон #омбудсмен #педофилы
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