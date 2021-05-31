Омбудсмен Кузнецова предложила установить пожизненный надзор за педофилами

Федеральное агентство новостей / Александр Окунев

Пожизненный надзор за педофилами должен быть введен в РФ. Таким мнением поделилась детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Осужденных за педофилию людей нельзя упускать из виду, за ними необходимо вести административный надзор, а в их паспортах должны стоять специальные штампы. Ввести такие изменения в законодательство РФ Кузнецова предложила в докладе о своей деятельности в 2020 году.

Федеральное Собрание РФ должно поспособствовать принятию законов, регулирующих методы борьбы с гражданами, которые осуществляют преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, подчеркнула омбудсмен.