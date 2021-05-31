Иностранная пресса рассказала о планах ЕС наладить отношения с Россией

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Испанская газета El Pais опубликовала материал, в котором говорится о планах Евросоюза наладить взаимопонимание с Россией.

Журналисты издания со ссылкой на источники рассказали об опасениях Брюсселя из-за инцидента в Минске, связанного с посадкой самолета авиакомпании Ryanair. По мнению авторов издания, ЕС опасается укрепления отношений Белоруссии и России на фоне ухудшения ситуации с давлением Евросоюза.

Авторы утверждают, что на саммите ЕС в конце июня представят план по выстраиванию "политического взаимопонимания" с Россией. По словам источника El Pais, Запад в случае неудачи готов будет пойти на новые антироссийские санкции.

Ранее сайт 360tv.ru привел слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о состоянии отношений между Россией и Евросоюзом. По словам дипломата, ЕС переживает "беспрецедентный кризис доверия".