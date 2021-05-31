Партнеры Медиагруппы «Патриот» обсудят актуальные проблемы провинции

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук проведет брифинг с представителями изданий "ТВОЛК городские порталы", "Русская народная линия", а также каналом "Правосудие".

Участники-партнеры медиагруппы обсудят актуальные проблемы регионов 31 мая в 17:00. На связь выйдет главный редактор информационного портала "ТВОЛК городские порталы" Елена Сертакова. Ресурс рассказывает о жизни малых городов Тамбовской области. Это Рассказово, Моршанск, Мичуринск и их районы. Ресурс входит в ТОП-5 популярных СМИ региона.

Также в брифинге примет участие главред и учредитель информационно-аналитической службы "Русская народная линия". Интернет-портал занимает лидирующее положение среди ресурсов по проблематике церковно-государственных отношений. Издание выпускает оперативную аналитику церковных и церковно-государственных вопросов, а также публикует православный взгляд на важные политические, общественные, экономические и культурные темы.

К эфиру присоединится и канал "Правосудие". Он не только рассказывает об изменениях в правовой сфере, но и учит людей отстаивать свои права на примерах из юридической практики.

Прямую эфир можно посмотреть здесь. Также доступен архив материалов и онлайн-трансляций.