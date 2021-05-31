Шойгу назвал угрозой действия НАТО у западных рубежей России

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Минобороны РФ сформирует в Западном военном округе 20 новых соединений в ответ на действия НАТО у западных рубежей России. Об этом сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Министр обороны подчеркнул, что продолжает расти военная угроза со стороны Альянса. США наращивают интенсивность полетов своей стратегической авиации, а также усиливают присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами у российских западных границ. Кроме этого, с каждым годом растет количество военных учений стран НАТО.

"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей", — сказал министр.

Данные мероприятия синхронизированы с поставкой современного вооружения и техники в воинские части ЗВО, уточнил министр обороны.