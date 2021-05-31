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Минский суд не удовлетворил жалобу адвокатов Софии Сапеги

Происшествия
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Минский суд не удовлетворил жалобу адвокатов Софии Сапеги
Prt Scr youtube.com  / The Telegraph

Минский городской суд не стал удовлетворять жалобу защиты Софии Сапеги на задержание россиянки. Соответствующее решение огласили на заседании в понедельник.

Перед этим суд Партизанского района Минска также отказался удовлетворить жалобу одного из адвокатов Сапеги Александра Филановича. Суд в Минске руководствовался статьями 144, 145 УПК и постановил оставить жалобу юриста без удовлетворения, сообщает РИА Новости.

По словам судьи, это решение является окончательным и пересмотру не подлежит. Самой подсудимой на заседании не было, поскольку оно проходило в закрытом режиме, а публично был оглашен только итоговый вердикт.

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