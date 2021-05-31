В скандале с прослушкой Меркель показались датские «уши»

Global Look Press / Jens Schicke via www.imago-image

На носу саммит лидеров Евросоюза (пройдет 15 июня), а в Брюсселе назрел скандал: журналисты узнали о шпионаже Агентства национальной безопасности (АНБ) США за высокопоставленными фигурами ЕС. Используя информационные каналы датской разведки, с которой американцы в свое время заключили соглашение, они следили за немецким канцлером Ангелой Меркель, министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и другими видными политиками.

Инсайдом с датским телеканалом DR поделились девять неназванных источников, которые знакомы с ходом расследования. Дело, по их словам, ведется с 2015 года службой военной разведки Дании.

Скандинавское государство использует некие «информационные кабели» (подводные станции интернет-соединения) для распространения секретной информации о чиновниках из Франции, Германии, Швеции и Норвегии. Этими каналами поспешили воспользоваться агенты из АНБ, которые со своими датскими коллегами находятся в дружественных отношениях.

Удастся ли сохранить эти отношения после обнародованных данных пока неизвестно. Немецкий оппозиционный политик Пеер Штайнбрюк, который тоже числится в списке «подозреваемых» АНБ, назвал ситуацию «политическим скандалом».

«Это гротеск, когда дружественные спецслужбы действительно перехватывают и шпионят за высокопоставленными представителями других стран, — возмутился Штайнбрюк в беседе с журналистами. — Политически я считаю это скандалом».

wikipedia.org / National Security Agency

Норвежский министр обороны Франк Бакке-Йенсен согласился, что к таким обвинениям американцы должны отнестись со всей серьезностью.

Политтехнолог, гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов, впрочем, ничего серьезного в сложившейся ситуации не увидел. Эксперт напомнил, что Ангеле Меркель не привыкать становиться объектом интереса американской разведки. В 2013 году в Берлине уже разгорался скандал, связанный с прослушкой личного телефона канцлера — Nokia 6260, которым глава ФРГ пользовалась почти четыре года. Тогда делом также занимались специалисты АНБ.

«Если рассматривать внутреннее значение, то раскрытие очередной слежки АНБ приведет к некоторым "шептаниям" и обсуждениям в Берлине. Но все всё понимают. Все прекрасно знают, как работают спецслужбы США и откуда они берут инсайдерскую информацию о европейских политиках. В публичном поле ничего, кроме нескольких "капризов", не произойдет. Вероятнее всего, эти капризы будут озвучены не ключевыми игроками, а малозаметными политиками и малыми партиями. От Меркель мы комментария не услышим», — полагает Маркелов.

bundeskanzlerin.de /

Негласные законы политики велят первому лицу государства не высказываться по такому поводу. Позицию Германии дадут разъяснять не первым лицам политической арены, а Соединенные Штаты предпочтут промолчать, уверен политолог. В материале Suddeutsche Zeitung как раз говорится, что представители АНБ «отказались от комментариев».

В разрезе саммита Европейского союза и встречи президента США Джозефа Байдена с лидерами ЕС, тема вмешательства АНБ будет озвучена «через запятую».

«Эту тему лишь обозначат, не больше. Немцы, к слову, тоже имеют отличную резидентуру на территории США. На геополитические расстановки сил и летний "тур" Байдена по Европе этот инцидент не повлияет», — подытожил Сергей Маркелов.

Стоит отметить, что датская разведка уже была замешана в скандале с незаконной слежкой. В августе 2020 года главу управления Ларса Финдсена временно отстранили от службы по подозрению в незаконной слежке за согражданами. Также под его руководством агенты следили за высшими чинами в Вооруженных силах Дании.