president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Украина не похожа на демократичную процветающую страну, страдающую от «агрессии коварного соседа», какой ее любят изображать в Соединенных Штатах. Эта идеализированная картинка далека от реального положения дел.

Такое мнение в материале для американского издания The National Interest высказал эксперт Тед Карпентер, по словам которого, Украина все больше скатывается к авторитаризму.

Тед Карпентер считает, что Вашингтону не следует считать Киев серьезным и полезным партнером в области безопасности.

«Это безрассудство — относиться к Украине как к союзнику Соединенных Штатов по стратегическим соображениям, и поступать так на основании предполагаемой демократической солидарности — с нравственной точки зрения оскорбительно», — подчеркивает эксперт.

Тем более, уверен он, что союзнические отношения США с Украиной могут спровоцировать Россию на ответные действия, а это не отвечает интересам США.

Все попытки США представить Украину, как образец демократии, по моральным соображениям заслуживающий американской защиты, притянуты за уши, и являются примером либо умышленной слепоты, либо наихудшего вида цинизма.

Федеральное агентство новостей /

Политика Вашингтона по отношению к Украине включала в себя элемент мошенничества еще с тех времен, когда администрация экс-президента США Барака Обамы поддержала киевский Майдан, напоминает автор.

«Американское руководство настаивало, что эта революция была спонтанным продемократическим восстанием украинцев, выступивших против коррумпированного правления президента Виктора Януковича, хотя следы Вашингтона в этом революционном движении невозможно было скрыть», — подчеркивает Карпентер.

Американский посол в Киеве Джеффри Пайетт и помощник госсекретаря США Виктория Нуланд поощряли протестующих украинцев. Но политики пришедшего к власти на волне Майдана Петра Порошенко демонстрировала более авторитарные черты, чем было при его свергнутом предшественнике.

При Порошенко на Украине началось преследование политических диссидентов, усилилась цензура и были введены ограничения на въезд в страну иностранных журналистов, не поддержавших произошедший в Киеве госпереворот.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Еще больше ситуация ухудшилась после очередной смены власти на Украине, когда Петра Порошенко сменил Владимир Зеленский. Слова и поступки нынешнего украинского президента вызывают все большее беспокойство, так как он порой демонстрирует диктаторские замашки.

Так эксперт напомнил о недавнем закрытии на Украине трех оппозиционных телеканалов, которые, как по словам украинских властей, якобы транслировали пророссийскую точку зрения. А также об аресте лидера украинской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого автор называет главным критиком президента Украины.