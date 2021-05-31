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Петербургский бизнесмен назвал трудной судьбу Конюшенного двора

Общество
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Петербургский бизнесмен назвал трудной судьбу Конюшенного двора
 / Яндекс.Панорамы

Здание Конюшенного ведомства в Санкт-Петербурге столкнулось с рядом трудностей, однако оно должно оставаться строго в своем историческом облике, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

Власти Северной столицы ранее передали Конюшенное ведомство братьям Зингаревичам, которые решили устроить в здании апарт-отель. Местные градозащитники остановили проект, однако строение продолжает оставаться бесхозным и постепенно разрушается. Поскольку Евгений Пригожин не раз проявлял интерес к судьбе Конюшенного ведомства, журналисты Live 24 спросили его, что он думает о будущем памятника архитектуры.

"Конюшенное ведомство, безусловно, должно оставаться строго в своем историческом облике. А то, что там ничего не делалось 20 лет, — не самое главное, там ничего не происходит и сейчас. Только баннеры меняют, и то с опозданием на несколько лет. Так наши дети уже могут не доглядеться определенного количества памятников. Слава Богу, хоть Эрмитаж останется", — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".

Pr Scr vk.com  / Пресс-служба компании Конкорд
Евгений Пригожин ранее заявил, что Смольный должен выставить Конюшенное ведомство на торги, чтобы остановить трагическое разрушение памятника. Он напомнил, что подавал заявку на реконструкцию здания еще в 2018 году, но инициатива так и не сдвинулась с мертвой точки.

#санкт-петербург #пригожин #конюшенное ведомство
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