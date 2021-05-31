Песков переадресовал вопрос о предупреждении спецслужб РФ в МИД Белоруссии

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков перенаправил журналистов в МИД Белоруссии после вопроса о предупреждении спецслужб РФ о провокациях, готовящихся в Минске.

По его словам, он затрудняется прокомментировать эту информацию.

"Лучше адресовать вопрос в Министерство иностранных дел Белоруссии", — добавил он.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимир Макей заявил, что российские спецслужбы предупреждали Минск о готовящихся в республике провокациях после оглашения результатов президентских выборов.