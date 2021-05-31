Стало известно об осведомленности Путина по ситуации в металлургическом секторе

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Российское правительство детально изучает вопросы по сверхприбылям в металлургии. Президент РФ в курсе событий.

Владимир Путин следит за ситуацией, сложившейся в результате получения российскими металлургическими компаниями крупных прибылей на фоне глобальной тенденции и внутренней конъюнктуры. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал, что Кабмин РФ изучает проблему. Он дополнил, что нет смысла искать виновных, так как здесь действуют законы экономической жизни. Песков отметил, что если появляется диспропорция на рынке, то ее будут выравнивать.

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов заявлял о том, что отечественный металлургический сегмент сумел выйти на сверхприбыли за последнее время, однако компаниям необходимо вернуть часть денег обратно в бюджет посредством выплаты налогов.