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Кремль: нет решений о том, возглавит ли Путин список ЕР на думских выборах

Политика
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Кремль: нет решений о том, возглавит ли Путин список ЕР на думских выборах
kremlin.ru  / Администрация Президента РФ

Никакого решения о том, возглавит ли президент России Владимир Путин список партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму РФ, не принималось.

В обратном случае такая информация будет донесена до журналистов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он ответил на вопросы представителей СМИ.

Ранее в Telegram появлялась информация о будто бы намерении лидера фракции ЕР Сергея Неверова предложить Путину возглавить партийный список. Однако этого не произошло.

#путин #песков #единая россия
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