Кремль: нет решений о том, возглавит ли Путин список ЕР на думских выборах

kremlin.ru / Администрация Президента РФ
Никакого решения о том, возглавит ли президент России Владимир Путин список партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму РФ, не принималось.
В обратном случае такая информация будет донесена до журналистов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он ответил на вопросы представителей СМИ.
Ранее в Telegram появлялась информация о будто бы намерении лидера фракции ЕР Сергея Неверова предложить Путину возглавить партийный список. Однако этого не произошло.