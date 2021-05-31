Процедура проверки документов для шенгенской визы изменилась в ЕС

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Европейский совет утвердил изменения в Визовой информационной системе. Таким образом, правила подачи заявления на шенгенскую визу были дополнены.

Россиянам потребуется приложить цифровую фотографию при подаче заявления на получение шенгенской визы. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России. Отмечается, что фотографии потребуются и при оформлении заявления для детей в возрасте младше шести лет. Возрастной ценз дактилоскопии также был снижен. Теперь отпечатки пальцев должны будут сдавать дети младше 12 лет. Был установлен максимальный ценз — 75 лет.

Изменения вступят в силу после их одобрения представителями Европейского парламента. Предполагается, что новая версия правил начнет действовтаь в 2022 году.