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Песков затруднился ответить, почему Путин не купался с Лукашенко в Сочи

Политика
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Песков затруднился ответить, почему Путин не купался с Лукашенко в Сочи
kremlin.ru  / Администрация Президента РФ

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не располагает информацией, почему президент России Владимир Путин не купался в море с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Представитель Кремля ответил на вопрос о встрече двух лидеров. Журналисты поинтересовалась, почему Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи. Песков подчеркнул, что это личное пространство президента, а он сам не располагает информацией.

Лукашенко ранее принял предложение российского лидера искупаться в Черном море. Главы государств встречались в Сочи с пятницы по субботу.

#путин #песков #сочи
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