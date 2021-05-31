Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Уральский стрелок рассказал следователям о недельном запое перед ЧП

Происшествия
91

Уральский стрелок рассказал следователям о недельном запое перед ЧП
pixabay.com  / 

Екатеринбургский стрелок, ранивший двух человек во время вооруженного нападения из окна квартиры, признался следователям, что уже неделю злоупотреблял алкоголем.

Из-за пристрастия к спиртному от подозреваемого ушла супруга, заявил официальный представитель областного полицейского главка Валерий Горелых. Таким образом, запой привел к трагическим последствиям.

Во время беспорядочной стрельбы, устроенной жителем Екатеринбурга, пострадали два человека. Девятилетняя девочка получила пулю в живот, сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии, а сотрудник Росгвардии — ранение в ногу.

#екатеринбург #стрелок #запой
Шойгу назвал угрозой действия НАТО у западных рубежей России
Шойгу назвал угрозой действия НАТО у западных рубежей России
Армия
13:24 | 31 мая
Минский суд не удовлетворил жалобу адвокатов Софии Сапеги
Минский суд не удовлетворил жалобу адвокатов Софии Сапеги
Происшествия
13:24 | 31 мая
«Стало стыдно». В Киеве посрамили депутата Рады за «поздравление» с Днем города
«Стало стыдно». В Киеве посрамили депутата Рады за «поздравление» с Днем города
Ближнее зарубежье
13:09 | 31 мая