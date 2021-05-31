Уральский стрелок рассказал следователям о недельном запое перед ЧП

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Екатеринбургский стрелок, ранивший двух человек во время вооруженного нападения из окна квартиры, признался следователям, что уже неделю злоупотреблял алкоголем.

Из-за пристрастия к спиртному от подозреваемого ушла супруга, заявил официальный представитель областного полицейского главка Валерий Горелых. Таким образом, запой привел к трагическим последствиям.

Во время беспорядочной стрельбы, устроенной жителем Екатеринбурга, пострадали два человека. Девятилетняя девочка получила пулю в живот, сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии, а сотрудник Росгвардии — ранение в ногу.