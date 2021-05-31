Житель Щелкова мог расправиться с семьей из-за игровой зависимости

murmansk.sledcom.ru / СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области

Мужчину нашли мертвым в щелковской квартире рядом с трупами жены и детей. Следователи полагают, что он мог убить родных из-за проблем с деньгами.

По предварительным данным, 42-летний Фируз Е. страдал от игровой зависимости и постоянно спускал деньги на спортивные ставки, чем очень расстраивал жену. Между супругами часто возникали конфликты на финансовой почве, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник.

Четыре трупа нашли в квартире одного из жилых домов подмосковного Щелкова. Тела женщины и двух девочек были изрезаны, а труп мужчины лежал рядом без признаков насильственной смерти. С места трагедии изъяли мобильные телефоны, ножи и бутылку из-под уксуса, которую заметили рядом с мертвым главой семьи.