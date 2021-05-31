Свердловский губернатор возглавил список ЕР по итогам региональных праймериз

ТАСС / Алеев Егор

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и биатлонист Антон Шипулин возглавили список региональных праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму РФ.

На сайте праймериз "Единой России" написано, что свердловский губернатор занял первое место по итогам предварительного голосования, набрав 174,5 тыс. голосов. Шипулин получил 64,4 тыс. голосов и оказался на второй строчке. Третье место досталось действующему депутату Павлу Крашенинникову с 61 тыс. голосов.

По словам главы регионального оргкомитета партии Виктора Шептия, в Свердловской области на сайте предварительного голосования зарегистрировалось почти 400 тыс. граждан. В праймериз приняли участие порядка 339 тыс. человек.

Ранее специалисты Роспотребнадзора заблокировали поддельный сайт предварительного голосования "Единой России". Он не собирал личные данные пользователей, но тормозил процесс праймериз, передает сайт 360tv.ru.