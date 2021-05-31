Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Уральский стрелок сообщил о восьми заложниках до начала стрельбы

Происшествия
92

Уральский стрелок сообщил о восьми заложниках до начала стрельбы
pixabay.com  / 

Бывший сотрудник полиции Сергей Болков, устроивший стрельбу по прохожим на улице Бородина, сообщал о заложниках в своей квартире.

Стрелок звонил в полицию и сообщал, что у него в квартире находятся "восемь детей из ближнего зарубежья". Мужчина сказал, что будет вести переговоры только по телефону, а не через дверь. Он также потребовал "нормальных офицеров".

По предварительным данным, стрелявшего уволили из правоохранительных органов в 2011 году. Военно-врачебная комиссия приняла решение отстранить его от службы после выявления рассеянной неврологической симптоматики из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Также сообщалось, что он принимал участие в боевых действиях, что могло повлиять на его психику.

#екатеринбург #стрельба #заложники
Шойгу назвал угрозой действия НАТО у западных рубежей России
Шойгу назвал угрозой действия НАТО у западных рубежей России
Армия
13:24 | 31 мая
Минский суд не удовлетворил жалобу адвокатов Софии Сапеги
Минский суд не удовлетворил жалобу адвокатов Софии Сапеги
Происшествия
13:24 | 31 мая
«Стало стыдно». В Киеве посрамили депутата Рады за «поздравление» с Днем города
«Стало стыдно». В Киеве посрамили депутата Рады за «поздравление» с Днем города
Ближнее зарубежье
13:09 | 31 мая