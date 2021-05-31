Уральский стрелок сообщил о восьми заложниках до начала стрельбы

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Бывший сотрудник полиции Сергей Болков, устроивший стрельбу по прохожим на улице Бородина, сообщал о заложниках в своей квартире.

Стрелок звонил в полицию и сообщал, что у него в квартире находятся "восемь детей из ближнего зарубежья". Мужчина сказал, что будет вести переговоры только по телефону, а не через дверь. Он также потребовал "нормальных офицеров".

По предварительным данным, стрелявшего уволили из правоохранительных органов в 2011 году. Военно-врачебная комиссия приняла решение отстранить его от службы после выявления рассеянной неврологической симптоматики из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Также сообщалось, что он принимал участие в боевых действиях, что могло повлиять на его психику.