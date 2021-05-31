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Суд в Брянске отказался выпускать из СИЗО адвоката под залог в 3 млн рублей

Россия
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Адвоката из Брянска не выпустили из СИЗО под залог в 3 млн рублей
ИА «Политика Сегодня»  / Ягудаев Владимир

Адвокат Тамара Мельникова, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере, останется в СИЗО в Брянске до начала июля. Несмотря на предлагаемый защитой залог в 3 млн рублей, суд отказался менять меру пресечения. Об этом сообщило издание «Брянские Новости».

Суд объяснил решение оставить Мельникову под стражей многолетним опытом работы адвоката, возможной попыткой повлиять на участников судебного процесса с помощью связей, а также бегством от следствия.

По версии следствия, в 2018 году Тамара Мельникова была адвокатом обвиняемого в мошенничестве клиента и предложила дать взятку судье, чтобы изменить реальный срок на условный. В судебных документах речь идет об ущербе в 17,8 млн рублей. Сообщницей Мельниковой следствие считает Анну Горшкову - супругу бывшего заместителя главы Брянской области Александра Горшкова. Она также находится под стражей.

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