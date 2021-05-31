Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Детский омбудсмен Митянина ответит на вопросы петербуржцев о детях

Общество
74

Детский омбудсмен Митянина ответит на вопросы петербуржцев о детях
Невские Новости  / Анна Карпова

Тему, как родителям получить кешбэк за путевки в детские лагеря, в понедельник обсудит с журналистами уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.

Пресс-конференция, темой которого станет счастье петербургских детей, состоится 31 мая в пресс-центре Медиагруппы "Патриот". В ходе мероприятия Митянина ответит на вопросы: на что можно потратить детский капитал и как получить кешбэк за приобретение путевок в лагеря отдыха.

Вдобавок к этому, омбудсмен поднимет тему жестокости подростков и детских суицидов. Встреча состоится в 14:00 по московскому времени. За ходом прямой трансляции все желающие могут проследить по указанной ссылке.

#дети #митянина #медиагруппа патриот
Минский суд не удовлетворил жалобу адвокатов Софии Сапеги
Минский суд не удовлетворил жалобу адвокатов Софии Сапеги
Происшествия
13:24 | 31 мая
«Стало стыдно». В Киеве посрамили депутата Рады за «поздравление» с Днем города
«Стало стыдно». В Киеве посрамили депутата Рады за «поздравление» с Днем города
Ближнее зарубежье
13:09 | 31 мая
МИД: повестки России и США к предстоящему в Женеве саммиту не совпадают
МИД: повестки России и США к предстоящему в Женеве саммиту не совпадают
Политика
13:04 | 31 мая