Детский омбудсмен Митянина ответит на вопросы петербуржцев о детях

Невские Новости / Анна Карпова

Тему, как родителям получить кешбэк за путевки в детские лагеря, в понедельник обсудит с журналистами уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.

Пресс-конференция, темой которого станет счастье петербургских детей, состоится 31 мая в пресс-центре Медиагруппы "Патриот". В ходе мероприятия Митянина ответит на вопросы: на что можно потратить детский капитал и как получить кешбэк за приобретение путевок в лагеря отдыха.

Вдобавок к этому, омбудсмен поднимет тему жестокости подростков и детских суицидов. Встреча состоится в 14:00 по московскому времени. За ходом прямой трансляции все желающие могут проследить по указанной ссылке.