Лавров пригрозил Евросоюзу ответом на недружественные шаги

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Россия не станет молчать, если Евросоюз предпримет недружественные действия по отношению к Москве. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД РФ выступил на открытой конференции по отношениям России и Евросоюза. Он отметил, что Москва готова к честному и равноправному взаимодействию с Брюсселем.

"Это не означает, что мы оставим без реакции новые недружественные шаги, попытки разговаривать с позиции силы, вмешательство во внутренние дела", — сказал Лавров.

Такие шаги уже готовятся, об этом открыто говорят, заключил он.