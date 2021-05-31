Лавров пригрозил Евросоюзу ответом на недружественные шаги

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко
Россия не станет молчать, если Евросоюз предпримет недружественные действия по отношению к Москве. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Глава МИД РФ выступил на открытой конференции по отношениям России и Евросоюза. Он отметил, что Москва готова к честному и равноправному взаимодействию с Брюсселем.
"Это не означает, что мы оставим без реакции новые недружественные шаги, попытки разговаривать с позиции силы, вмешательство во внутренние дела", — сказал Лавров.
Такие шаги уже готовятся, об этом открыто говорят, заключил он.