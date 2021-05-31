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Лавров пригрозил Евросоюзу ответом на недружественные шаги

Политика
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Лавров пригрозил Евросоюзу ответом на недружественные шаги
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Россия не станет молчать, если Евросоюз предпримет недружественные действия по отношению к Москве. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД РФ выступил на открытой конференции по отношениям России и Евросоюза. Он отметил, что Москва готова к честному и равноправному взаимодействию с Брюсселем.

"Это не означает, что мы оставим без реакции новые недружественные шаги, попытки разговаривать с позиции силы, вмешательство во внутренние дела", — сказал Лавров.

Такие шаги уже готовятся, об этом открыто говорят, заключил он.

#евросоюз #лавров #ответ
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