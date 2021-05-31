Лавров заявил, что Россия не будет избегать двусторонних контактов со странами ЕС

/ Пресс-служба МИД РФ

Россия не будет избегать двусторонних контактов со странами Евросоюза, несмотря на то, что Брюссель выступает против, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как отметил дипломат, если любое государство Евросоюза заинтересовано в контактах с Россией, Москва не будет от них уклоняться. В Брюсселе это должны прекрасно понимать, подчеркнул он.

"В Евросоюзе решили отгородиться от России, при этом тиражируются утверждения, будто именно мы не уважаем ЕС, стремимся разъединить единую Европу, отдавая предпочтение двусторонним связям", — сообщил журналистам Лавров.

Российский министр подчеркнул, что пришло время возобновить политические контакты по линии России и Евросоюза.