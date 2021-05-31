Политолог Евстафьев в шутку допустил встречу двойников Байдена и Путина в Женеве

kremlin.ru / Администрация президента России

Двойники президента России Владимира Путина и американского коллеги Джо Байдена вполне могут встретиться в Женеве. Об этом высказался политолог Дмитрий Евстафьев.

По мнению эксперта, Путину и Байдену настолько не о чем говорить, что вместо них на саммит могут прибыть их двойники. Политолог добавил, что об этом уже строят конспирологические теории.

"Самое главное — это фотки и наличие некой атмосферы, которая ни во что практически не выльется", — подчеркнул Евстафьев в эфире радио.

Аналитик добавил, что Байдена может сыграть любой. Однако воспроизводить шутки президента РФ может только сам Путин.

Глава США намерен поднять вопрос прав человека на встрече с российским лидером, говорится на сайте 360tv.ru. Переговоры президентов пройдут в Женеве 16 июня.