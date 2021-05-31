Один человек погиб в ДТП с легковушкой и маршруткой под Астраханью

пресс-служба администрации Краснодара /

ДТП с участием пассажирской "газели" и легкового автомобиля произошло в Астраханской области. Жертвой аварии стал один человек.

ДТП произошло в Приволжском районе на трассе, ведущей в Астрахань. Сообщение о столкновении транспортных средств поступило в ГУ регионального МЧС России рано утром.

Пожилой мужчина 1945 года рождения погиб на месте от полученных травм, еще пять человек находятся в региональной больнице. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины случившегося.