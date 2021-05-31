Сергей Лавров обвинил Запад в открытом вмешательстве в дела России

Федеральное агентство новостей / Александр Чикин
Западные страны продолжают неприкрытое вмешательство во внутренние дела России и ее партнеров, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, Запад напрочь игнорирует общепринятые стандарты и нормы международного права.
"Видимо, так и должен выглядеть тот самый порядок, основанный на правилах, на который Запад все больше и больше хочет опираться", — сказал он.
Кроме того, дипломат подчеркнул, что западные лидеры продолжают применять принцип "хайли-лайкли" в принятии решений в отношении России.