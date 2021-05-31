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Тихановская рассчитывает на расширение санкций против Белоруссии

Политика
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Тихановская рассчитывает на расширение санкций против Белоруссии
tsikhanouskaya.org  / Светлана Тихановская

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила о подготовке пятого пакета санкций против Минска.

Тихановская выразила надежду, что ограничительные меры против республики расширят. По ее словам, усиления санкционного давления на страну также хотят ее жители.

"Готовится и пятый пакет, так как люди Белоруссии хотят этого", — отметила она.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что США совместно с Евросоюзом готовят адресные санкции против властей Белоруссии, а также девяти госпредприятий страны.

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Тихановская рассчитывает на расширение санкций против Белоруссии
Тихановская рассчитывает на расширение санкций против Белоруссии
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