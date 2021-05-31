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Продолжение поставок газа в ЕС через Украину подтвердили в МИД России

Экономика
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Продолжение поставок газа в ЕС через Украину подтвердили в МИД России
naftogaz.com  / НАК «Нафтогаз України»

Транспортировка энергоносителей на территорию Европы через Украину будет продолжаться до истечения соответствующих контрактов, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Дипломаты подчеркнули, что Россия не стремится прекратить сотрудничество с украинской стороной после ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2".

Ведомство также подчеркнуло, что по истечении контракта "Газпром" начнет переговорный процесс с Киевом. По его итогам будет принято соответствующее решение.

#украина #газ #мид рф
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