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Людей эвакуировали из "заминированных" зданий МВД и мэрии в Керчи

Происшествия
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Людей эвакуировали из «заминированных» зданий МВД и мэрии в Керчи
35.мвд.рф  / Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Анонимы сообщили о якобы заложенной бомбе в зданиях администрации города и МВД. Силовики немедленно направились на место.

Угрозы были отправлены на электронную почту. Там было два адреса, и больше никаких подробностей не было. Силовики, узнавшие о сообщениях, направились проверять помещения на предмет взрывчаток.

На объектах работает скорая помощь и кинологи с собаками. Информация о происшествии уточняется, данных о погибших и пострадавших нет. Личность злоумышленника предстоит установить.

#эвакуация #угрозы #сообщения
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