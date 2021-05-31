Людей эвакуировали из «заминированных» зданий МВД и мэрии в Керчи

35.мвд.рф / Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Анонимы сообщили о якобы заложенной бомбе в зданиях администрации города и МВД. Силовики немедленно направились на место.

Угрозы были отправлены на электронную почту. Там было два адреса, и больше никаких подробностей не было. Силовики, узнавшие о сообщениях, направились проверять помещения на предмет взрывчаток.

На объектах работает скорая помощь и кинологи с собаками. Информация о происшествии уточняется, данных о погибших и пострадавших нет. Личность злоумышленника предстоит установить.