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Пассажирский лайнер Ryanair экстренно сел в Берлине из-за угрозы "взрыва"

Происшествия
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Пассажирский лайнер Ryanair экстренно сел в Берлине из-за угрозы «взрыва»
pixabay.com  / novakrider

Самолет авиакомпании Ryanair совершил аварийную посадку в Берлине после сообщения о "минировании". Лайнер следовал рейсом Дублин — Краков.

Борт, по предварительным данным, остался на взлетной полосе берлинского аэропорта до утра понедельника, 31 мая. Воздушное судно уже проверили сотрудники правоохранительных органов. Взрывчатых веществ обнаружено не было.

Пассажиров самолета эвакуировали, а багаж вновь досмотрели. По данным представителей полиции Берлина, всех людей пересадят на борт запасного рейса. Инцидент произошел спустя неделю после того, как другой лайнер Ryanair экстренно сел в аэропорту Минска из-за угрозы "взрыва".

#берлин #минирование #ryanair
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