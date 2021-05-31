МИД России готов поддержать Белоруссию на фоне западных санкций

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Министерство иностранных дел России прокомментировало возможное введение новых санкций против Белоруссии.

Директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил, что Россия будет защищать Белоруссию и помогать ей, если Запад введет новые ограничительные меры против Минска.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США готовят пакет санкций против девяти госпредприятий Белоруссии, а также представителей власти страны. Ограничительные меры пообещали ввести 3 июня.