Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

МИД России готов поддержать Белоруссию на фоне западных санкций

Политика
60

МИД России готов поддержать Белоруссию на фоне западных санкций
pixabay.com  / 

Министерство иностранных дел России прокомментировало возможное введение новых санкций против Белоруссии.

Директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил, что Россия будет защищать Белоруссию и помогать ей, если Запад введет новые ограничительные меры против Минска.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США готовят пакет санкций против девяти госпредприятий Белоруссии, а также представителей власти страны. Ограничительные меры пообещали ввести 3 июня.

#россия #санкции #мид #белоруссия
Тихановская рассчитывает на расширение санкций против Белоруссии
Тихановская рассчитывает на расширение санкций против Белоруссии
Политика
11:50 | 31 мая
Продолжение поставок газа в ЕС через Украину подтвердили в МИД России
Продолжение поставок газа в ЕС через Украину подтвердили в МИД России
Экономика
11:49 | 31 мая
Сергей Лавров обвинил Запад в открытом вмешательстве в дела России
Сергей Лавров обвинил Запад в открытом вмешательстве в дела России
Политика
11:47 | 31 мая