Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Интернет-издание Newsru.com заявило о своем закрытии

Общество
56

Интернет-издание Newsru.com заявило о своем закрытии
pxhere.com  / 

Редакция интернет-издания Newsru.com сообщила о прекращении деятельности портала по экономическим причинам.

По мнению редакции, сложившаяся в экономике и правовом поле ситуация "делает качественную работу Newsru.com более невозможной". Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте.

"Большое спасибо вам всем, кто читал нас в течение 21 года", — говорится в заявлении.

Отмечается, что многие журналисты проработали в издании с момента его открытия. Архив новостей за все время существования портала пока остается в открытом доступе.

#закрытие #портал #newsru.com
Тихановская рассчитывает на расширение санкций против Белоруссии
Тихановская рассчитывает на расширение санкций против Белоруссии
Политика
11:50 | 31 мая
Продолжение поставок газа в ЕС через Украину подтвердили в МИД России
Продолжение поставок газа в ЕС через Украину подтвердили в МИД России
Экономика
11:49 | 31 мая
Сергей Лавров обвинил Запад в открытом вмешательстве в дела России
Сергей Лавров обвинил Запад в открытом вмешательстве в дела России
Политика
11:47 | 31 мая