Интернет-издание Newsru.com заявило о своем закрытии

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Редакция интернет-издания Newsru.com сообщила о прекращении деятельности портала по экономическим причинам.

По мнению редакции, сложившаяся в экономике и правовом поле ситуация "делает качественную работу Newsru.com более невозможной". Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте.

"Большое спасибо вам всем, кто читал нас в течение 21 года", — говорится в заявлении.

Отмечается, что многие журналисты проработали в издании с момента его открытия. Архив новостей за все время существования портала пока остается в открытом доступе.