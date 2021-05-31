Принц Уильям переживает из-за частых интервью младшего брата

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Будущий король Британии принц Уильям выразил свои опасения за поведение младшего брата, герцога Сассекского, который скандальными интервью может разрушить отношения с семьей.

С самого начала этого года отрекшийся от жизни в Букингемском дворце и всех монарших привилегий принц Гарри и его скандальная жена, экс-актриса Меган Маркл, дали несколько интервью, в которых не в лучшем свете представили жизнь во дворце.

Самым большим ударом для королевы Елизаветы II и ее родственников стало интервью пары Опре Уинфри, где они заявили о травле герцогини Сассекской из-за цвета кожи и о том, что жизнь во дворце довела ее до депрессивных мыслей во время беременности первенцем Арчи.

После этого принц Гарри выступил еще два раза, где заявил, что мечтал сбежать из королевства в 20-летнем возрасте и принимал запрещенные препараты. Это стало последней каплей для его брата, принца Уильяма. Он всерьез переживает из-за частых интервью.

"Уильям обеспокоен тем, что Гарри может слишком далеко зайти со своими откровениями", — ссылается Daily Mail на слова близкого к семье Елизаветы II инсайдера.

Следующая встреча братьев планируется на лето. 1 июля в Лондоне пройдет открытие памятника принцессе Диане, матери братьев, которые стали отдаляться друг от друга из-за разных взглядов на английский престол и этикет.