«Стало стыдно». В Киеве посрамили депутата Рады за «поздравление» с Днем города

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

В минувшие выходные, 29 мая, украинская столица отметила 1539 лет со дня основания. Даже в праздничный день власти не преминули возможностью вновь попасть в заголовки СМИ, закинув очередной камень в огород России. Так, в разных частях города развесили плакаты с лозунгами, восхваляющими Киев и унижающими Москву.

Надписи на баннерах гласят, что «когда в Москве еще лягушки квакали», в Киеве уже была библиотека, законы, Золотые ворота, изучали науки и вообще этот город был известен на весь мир.

Автор творчества — депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, славящийся своей антироссийской риторикой. Так, в конце апреля он устроил скандал на заседании в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), размахивая украинским флагом и выкрикивая обвинения в адрес России. Тогда депутата не остановило даже отключение микрофона.

В середине мая, Гончаренко предъявил территориальные претензии на Кубань, заявив, что этот российский регион должен принадлежать Украине.

Между тем праздничное поздравление киевлян с Днем города оценили не все. Украинский актер, блогер и общественный деятель Антон Гура в разговоре с «Политикой Сегодня» назвал депутата Верховной рады «ущербным и недалеким» политиком.

«Вы знаете, когда об этом услышал, не поверил. После как увидел, был в шоке. Но решил это не запускать в свой блог, стыдно стало. Ведь я живу в Украине и люблю свою страну безумно. Понимая , что меня смотрят десятки тысяч людей не только в Украине», — сказал украинский активист.

goncharenko.org /

Собеседник «ПС» отметил, что таким эпатажным поведением Гончаренко «зарабатывает баллы», выслуживаясь перед «своей публикой».

«Поверьте, лично с ним говорить не о чем. Тупой, ущербный, недалекий — вот его характеристика. Он к Киеву никакого отношения не имеет. Вырос он недалеко от города Котовск (Подольск), там очень "хорошего" мнения о нем», – заключил Гура.

Позицию украинского блогера разделил и российский ученый-востоковед Евгений Сатановский. В Telegram-канале он выразил сожаление о том, что прежнюю образованную и уважающую свое наследие киевскую интеллигенцию сменило «хамское быдло».

instagram.com / @evgeniisatanovskii

«Украина - це Европа. Вот она и дичает с истинно европейской скоростью. Только в Западной Европе для этого варвары из Африки и с Ближнего Востока понадобились и новое Великое переселение народов, а на Украине изыскали внутренние резервы: сами справились. <...> Жалко Украину. Искренне жалко. Хорошая была страна», — написал эксперт.

Не без иронии политолог высказался и о самом авторе лозунгов. Гончаренко, по словам Сатановского, показал всему миру истинную сущность всей правящей верхушки Украины, от которой веет «глубочайшим провинционализмом».