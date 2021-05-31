США могут вернуть ускоренную процедуру депортации мигрантов

Global Look Press / Joel Angel Juarez

Администрация президента США может вернуть ускоренную процедуру депортации мигрантов. Об этом сообщили журналисты.

Портал Axios не исключает, что возвращение к ускоренной процедуре депортации может привести к разногласиям между демократами. Решение действующей администрации приблизит президента США Джо Байдена к подходу сдерживания, который применяли четверо его предшественников. Экс-глава государства Дональд Трамп особенно придерживался такой политики, отметили журналисты.

Министерство внутренней безопасности США проведет обзор подхода ускоренного выселения мигрантов на следующей неделе. Однако окончательное решение еще не принято.

Байден решил отменить проекты Трампа по строительству заграждений на мексиканской границе. Эксперты полагают, что действующая администрация не сможет игнорировать миграционную проблему.