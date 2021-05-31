Транспортный хаб и парк: ПМЭФ подарит Петербургу два новых проекта

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Приморский район Санкт-Петербурга продолжает обрастать амбициозными проектами. Городские власти вместе с инвесторами взялись за увядающую территорию «Горской». Вместо стихийных складов и захламленных нежилых помещений на северном берегу Финского залива построят музейно-парковую зону и транспортный хаб для петербуржцев.

Уже год по требованию чиновников освобождаются и опечатываются объекты нежилого фонда на территории бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений «Горская», где расположены затворы петербургской дамбы. И все ради нового масштабного строительства на сотни миллиардов рублей.

Соглашение между городом и компанией «Мегалайн» будет подписано в первых числах июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил источник «Политики Сегодня». Там же будет представлен проект.

Парк, набережная, музей

Согласно концепции, вместо промзоны в «Горской» появится Парк инноваций, Морской кластер, Музей дамбы с обзорной площадкой, благоустроенная портовая набережная и бизнес-инфраструктура.

Здание музея дамбы займет около 4 тысяч квадратных метров, более 30 тысяч «квадратов» прямо у воды отводится вузам — Институту морских технологий и туризма, а также Международному университету SWISSAM. Инновационный центр расположится на площади в 17 тысяч квадратных метров прямо на берегу залива. Под кадетский колледж и его общежитие отведено 15 450 «квадратов» недалеко от транспортной развязки.

Мегалайн /

Несмотря на немалое количество запланированных объектов, территорию бывшей промзоны намерены сделать экологичной и «зеленой»: парк инноваций будет соприкасаться с лесопарком Лисий Нос, а для любителей велосипедных прогулок и самокатов проложат отдельную дорожку. На воде будет сделана стоянка на 120 яхт, недалеко — ресторан для туристов, сообщали ранее «Аргументы и факты».

Транспортный хаб по столичному опыту

Вторым масштабным проектом станет строительство пилотного транспортно-пересадочного узла (ТПУ). За образец взят успешный опыт работы таких хабов в Москве. Функций у ТПУ несколько: транспортная, деловая, гостиничная и общественная.

Для пассажиров планируется сделать комфортный переход между пятью транспортными точками: железнодорожной станцией, станцией метро, трамвайной и автобусной остановками и перехватывающей парковкой. Все это — в рамках городской программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», которая предусматривает строительство 61 хаба.

Мегалайн /

Транспортно-пересадочные узлы крайне важны для современного мегаполиса. Принцип простой: вместо того, чтобы делать десять пересадок по пути до места назначения, пассажир пересаживается на другой транспорт единожды, объяснял руководитель региональной общественной организации «СПБ.АВТО» Святослав Данилов.

«ТПУ имеют определяющую роль для развития города. Тем более, у нас очень много жителей Ленинградской области приезжают в Санкт-Петербург регулярно на работу, поэтому вопрос транспортной доступности очень важен. Поэтому такие транспортные узлы, создаваемые на Старой Деревне, на Ржевке играют большую роль. В первую очередь для жителей области и города», — рассказал Данилов корреспонденту «Политики Сегодня».

Размер инвестиций для обоих проектов — около 236 миллиардов рублей. Строительная компания «Мегалайн» давно отметилась в больших градостроительных проектах, причем не только в Санкт-Петербурге: именно она занималась реконструкцией исторического здания Гостиного Двора на Красной площади и здания Дома Правительства в Москве.

Вопрос о превращении «Горской» в кластер для горожан и туристов был поставлен еще в 2018 году на ПМЭФ. В Смольном рассчитывали, что проект даст городу 40 тысяч рабочих мест и доход более 7 миллионов рублей, но требовались крупные финансовые вложения — около 50 миллиардов рублей инвестиций, причем строительство первичной инфраструктуры на заброшенном земельном участке тоже ложилось на плечи потенциальных инвесторов. В собственность Петербурга объекты бывшей стройплощадки «Горская» перешли только в октябре 2019 года.

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