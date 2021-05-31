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Правительство планирует увеличить бюджет за счет сверхдоходов металлургов

Экономика
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Правительство планирует увеличить бюджет за счет сверхдоходов металлургов
pixabay.com  / 

Металлургические компании должны вернуть в бюджет РФ 100 млрд рублей сверхдоходов. Об этом заявил вице-премьер Андрей Белоусов.

Он отметил, что на фоне пандемии доходы предприятий выросли "в разы". В частности, это произошло за счет повышения цен на внутреннем и на мировом рынках, объяснил Белоусов.

"Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет. — Прим. ред.) — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей", — приводит слова вице-премьера РБК.

По его словам, металлурги понимают необходимость вернуть сверхдоходы в бюджет. Однако в настоящее время решений о механизме изъятий нет. Белоусов добавил, что, несмотря на свободный рынок, государство имеет все возможности установить налоги так, чтобы забрать сверхприбыль.

#белоусов #металлургия #бюджет рф #сверхдоходы
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