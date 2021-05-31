Номера в швейцарском отеле Intercontinental раскупили перед встречей Путина и Байдена

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Номера в отеле Intercontinental в Женеве раскупили с 11 по 16 июня, ожидая, что именно в этой гостинице пройдут переговоры глав России и США.

Швейцарские СМИ сообщают, что первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится именно в гостинице Intercontinental, хотя технически о подготовке к переговорам на высшем уровне ничего не говорит. Ни Москва, ни Вашингтон пока не подтвердили, но и не опровергли информацию конкретно об этом отеле.

Сотрудники гостиницы отказались комментировать РИА Новости данные о свободных номерах на указанные даты и не подтвердили, что саммит состоится именно в Intercontinental. В 1985 году в этой же гостинице состоялись переговоры между Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом.

Ранее Джо Байден заявил, что планирует поднять тему прав человека в ходе встречи с Владимиром Путиным в Женеве. Об этом он сказал в ходе выступления в штате Делавэр.