СК РФ потребовал арестовать стрелявшего в людей уральца

sledcom.ru / Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации

Следственный комитет России ходатайствует об аресте екатеринбуржца, который накануне устроил стрельбу по прохожим. В результате инцидента были ранены девочка и росгвардеец.

Ведомство направило в суд прошение об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее в СМИ появились данные, что материалы дела о стрельбе в Екатеринбурге поступили в распоряжение суда.

Нетрезвый житель Урала открыл стрельбу накануне вечером, находясь на балконе собственной квартиры. Инцидент произошел в районе Химмаш на улице Бородина. Девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии получили ранения в результате стрельбы.