Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

СК РФ потребовал арестовать стрелявшего в людей уральца

Происшествия
52

СК РФ потребовал арестовать стрелявшего в людей уральца
sledcom.ru  / Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации

Следственный комитет России ходатайствует об аресте екатеринбуржца, который накануне устроил стрельбу по прохожим. В результате инцидента были ранены девочка и росгвардеец.

Ведомство направило в суд прошение об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее в СМИ появились данные, что материалы дела о стрельбе в Екатеринбурге поступили в распоряжение суда.

Нетрезвый житель Урала открыл стрельбу накануне вечером, находясь на балконе собственной квартиры. Инцидент произошел в районе Химмаш на улице Бородина. Девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии получили ранения в результате стрельбы.

#екатеринбург #ск рф #арест #стрельба #свердловская область #стрелок
Правительство планирует увеличить бюджет за счет сверхдоходов металлургов
Правительство планирует увеличить бюджет за счет сверхдоходов металлургов
Экономика
10:10 | 31 мая
"Единая Россия" начала подводить итоги праймериз
"Единая Россия" начала подводить итоги праймериз
Политика
10:07 | 31 мая
Номера в швейцарском отеле Intercontinental раскупили перед встречей Путина и Байдена
Номера в швейцарском отеле Intercontinental раскупили перед встречей Путина и Байдена
Политика
10:04 | 31 мая