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Северокорейский лидер не появляется на публике почти месяц

Политика
  /   Обновлено: 31 мая 2021 09:52 95

Северокорейский лидер не появляется на публике почти месяц
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Лидер КДНР Ким Чен Ын не появлялся на публичных мероприятиях почти месяц. Об этом сообщил представитель южнокорейского министерства объединения, курирующего диалог с Севером.

Ким Чен Ын последний раз появился на публике 7 мая. Тогда лидер КНДР посетил концерт в Пхеньяне. Почти месячное отсутствие руководителя является самым длительным периодом в этом году, уточнил чиновник на брифинге в понедельник.

Представитель ведомства не назвал возможные причины отсутствия Ким Чен Ына и отметил, что на текущем этапе "неуместно" давать какие-либо оценки.

Южнокорейские эксперты ранее предполагали, что северокорейский лидер реже появляется на публике в связи с эпидемиологической обстановкой.

Президент США Джо Байден ранее выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном. Политик выступил с таким заявлением по итогам встречи с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.

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