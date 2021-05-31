Северокорейский лидер не появляется на публике почти месяц

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Лидер КДНР Ким Чен Ын не появлялся на публичных мероприятиях почти месяц. Об этом сообщил представитель южнокорейского министерства объединения, курирующего диалог с Севером.

Ким Чен Ын последний раз появился на публике 7 мая. Тогда лидер КНДР посетил концерт в Пхеньяне. Почти месячное отсутствие руководителя является самым длительным периодом в этом году, уточнил чиновник на брифинге в понедельник.

Представитель ведомства не назвал возможные причины отсутствия Ким Чен Ына и отметил, что на текущем этапе "неуместно" давать какие-либо оценки.

Южнокорейские эксперты ранее предполагали, что северокорейский лидер реже появляется на публике в связи с эпидемиологической обстановкой.

Президент США Джо Байден ранее выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном. Политик выступил с таким заявлением по итогам встречи с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.