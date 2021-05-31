Климкин разочаровался в позиции соотечественников по интеграции Украины с НАТО

mfa.gov.ua / пресс-служба министерства иностранных дел Украины

Экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин выразил сожаление из-за позиции соотечественников по вступлению страны в состав НАТО.

Членства Украины в Североатлантическом альянсе хотят менее половины граждан, констатировал бывший министр в ходе круглого стола в Киеве. По словам Климкина, 13% украинцев открыто признают себя сторонниками России.

Экс-глава МИД считает, что именно поэтому США и ЕС скептически относятся к перспективам вступления Украины в Альянс.

Ранее Климкин назвал "ударом под дых" отказ Соединенных Штатов вводить санкции в отношении оператора газопровода "Северный поток — 2" — компании Nord Stream 2 AG, передает сайт 360tv.ru.